Суд до июня продлил домашний арест участникам "санитарного дела"

Суд в Москве оставил продлил на три месяца, до 23 июня, домашний арест для участников так называемого "санитарного дела" за нарушение эпидемиологичечких норм на акциях протеста в Москве. По делу проходят 10 человек. Среди них оппозиционер Любовь Соболь, брат Алексея Навального – Олег, муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас. Все четверо лишены прогулок, уточнил адвокат.

Судья Валентина Левашова вела заседание без маски. Соболь попросила её надеть маску, но та отказалась.

"Санитарное дело" было возбужденно после акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. По версии следствия, организаторы призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома в самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

В пятницу, 19 марта, московский муниципальный депутат Илья Яшин направил запрос в Следственный комитет. Яшин потребовал установить митинга-концерта на стадионе "Лужники" с участием Владимира Путина 18 марта. На кадрах трансляции видно, что большинство посетителей находятся без масок, а стадион заполнен почти полностью. При этом действующие ограничения предусматривают заполнение площадок на мероприятиях на 50 процентов. При этом публика должна быть в масках.

Депутат отметил, что мероприятие прошло во время пандемии коронавируса, когда в городе действует режим повышенной готовности. Оппозиционер считает, что против устроителей может быть возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, что зал в "Лужниках" был заполнен на 50 процентов от его вместимости. По его словам, картинка на трансляциях создала впечатление аншлага из-за того, что многие люди просто стояли.