Режиссёра Манского оштрафовали за пикет с трусами на Лубянке

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей режиссёра Виталия Манского за пикет у здания ФСБ на Лубянке. Манского признали виновным в участии в несогласованной акции. Об этом пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытки".

Манского задержали 22 декабря во время пикета. В руках у режиссёра были синие мужские трусы. Полиция в протоколе назвала их средством наглядной агитации.

Режиссёр вышел на пикет на следующий день после того, как Алексей Навальный опубликовал запись разговора с вероятным сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Он, согласно журналистским расследованиям, участвовал в покушении на оппозиционера летом прошлого года. Собеседник политика заявил, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

ФСБ утверждает, что разговор с Кудрявцевым – подделка.