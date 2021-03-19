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Поддержавшего оппозицию курского майора выселяют из квартиры

Майора курской полиции Руслана Агибалова, уволенного после опубликования ролика в поддержку Алексея Навального, выселяют из служебной квартиры. Об этом он рассказал газете "Коммерсантъ".

Курское МВД потребовало от него покинуть помещение 12 марта и затем обратилось в суд. Он отказался, ссылаясь на другой – инициированный им самим – судебный процесс, в котором полицейский пытается восстановиться в должности.

На первом заседании, которое состоится 25 марта, бывший страж порядка намерен потребовать проведения лингвистической экспертизы своих высказываний в поддержку оппозиционера. Начальство сочло их "порочащими сотрудника" МВД.

В беседе с газетой он высказал опасения, что его "дети вырастут в стране, где за несогласие с действующей властью... они могут быть лишены своей жизни либо по надуманным поводам помещены в места лишения свободы".

В свою очередь источник Коммерсанта в правоохранительных органах заявил, что полицейский был уволен главным образом из-за того, что сделал видеозапись, находясь в служебной форме. По его мнению, к поступку полицейского отнеслись бы иначе, если бы тот записал ролик, находясь в гражданской одежде.

В беседе с Радио Свобода Агибалов ранее говорил, что более половины служебного состава придерживается тех же взглядов, что и он. В этой же беседе Агибалов высказывал уверенность, что его не станут выселять из служебной квартиры, пока суд по его жалобе не вынесет решения.

Свой ролик он записал накануне протестов в поддержку Навального. В этот же день он был уволен из МВД "по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел".

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