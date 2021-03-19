Украина ввела санкции против Януковича, Аксёнова и Поклонской

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 27 физических лиц, главным образом бывших высокопоставленных чиновников и руководителей ведомств Украины, в том числе свергнутого в 2014 году бывшего президента Виктора Януковича.

Ввести санкции, которые предусматривают замораживание активов, просила Служба безопасности Украины. Она утверждает, что люди, попавшие в список, "способстовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий", а некоторые из них "финансировали терроризм, пророссийские акции протеста и антиукраинскую пропаганду".

В сообщении подчёркивается, что большая часть этих лиц сейчас имеет российское гражданство. Кроме Януковича, в списке также бывший премьер-министр Николай Азаров, бывшие министры обороны и образования, бывший генпрокурор. Также под санкции попал бизнесмен Сергей Курченко.

Также санкции введены в отношении российских руководителей аннексированного Крыма - Сергея Аксёнова и Владимира Константинова, бывшего командира киевского "Беркута", ныне офицера московского ОМОНа Сергея Кусюка, главы так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника, бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Все они ранее были гражданами Украины. В списке также депутат российской Госдумы Константин Затулин, у которого украинского гражданства не было.

В последнее время СНБО принял ряд вызвавших большой резонанс решений, в том числе о санкциях в отношении украинского политика Виктора Медведчука, которого называют кумом Владимира Путина, о закрытии телеканалов, к которым он имел отношение, о проверке на госизмену причастных к подписанию с Россией Харьковских соглашений 2010 года.

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