Участник акции протеста в Москве 23 января получил два года колонии

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии бизнесмена Тимура Салихова по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

По версии следствия, Салихов несколько раз ударил росгвардейца по голове и телу. Осуждённый признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Салихов возместил сотруднику Росгвардии 30 тысяч рублей морального ущерба и извинился за свои действия. Видео с извинениям опубликовал Следственный комитет.

Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведены не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы.

Первый приговор, по которому участник акции против преследования Навального получил реальный срок, в начале марте вынес суд во Владимире. Виталий Тимофеенко получил три года колонии по обвинению в применении насилия к полицейскому.