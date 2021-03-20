Россиянина Медведева приговорили в США к 10 годам за киберпреступления

В американском штате Невада суд приговорил к 10 годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева, признав его виновным в киберпреступлениях.

Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США. Утверждается, что Медведев, известный также как Stells, segmed и serjbear, вместе с гражданином Украины Святославом Бондаренко в 2010 году создал преступную группировку Infraud. Речь шла о своего рода "чёрном рынке", на котором велась купля-продажа краденых данных о кредитных картах и банковских счетах, другой нелегально полученной информации, а также вредоносного программного обеспечения. Медведев был администратором форума Infraud, в работе которого участвовали до 10 тысяч человек и который существовал до 2018 года, когда правоохранительным органам США удалось добиться прекращения его работы. Размер ущерба от деятельности Infraud оценивается в 568 миллионов долларов.

Сам Медведев был задержан в 2018 году в Таиланде и экстрадирован в США. Он признал вину. Вместе с ним был осуждён гражданин Северной Македонии Марко Леопард, он получил 5 лет лишения свободы. Всего за участие в работе Infraud правоохранительные органы США преследуют 36 человек из разных стран.