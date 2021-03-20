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В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль

Исландия

В Исландии вечером в пятницу началось извержение вулкана Фаградалфьяль. Он расположен на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, примерно в 40 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.

В последний раз этот вулкан извергался не менее 800 лет назад, называются и большие цифры - вплоть до 6 тысяч лет.

Специалисты ожидали извержения, предвестником которого стало увеличение числа небольших подземных толчков - за последние три недели их было зафиксировано около 40 тысяч.

Пока извержение оценивается как не очень сильное - в жерле вулкана возникла трещина длиной 500-700 метров, лава разлилась на площади примерно в 1 километр. Населённым пунктам угрозы нет. Из соображений предосторожности была приостановлена работа расположенного неподалёку международного аэропорта Кеблавик, который обслуживает Рейкьявик.

В 2010 году из-за извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль на несколько дней было закрыто воздушное пространство над большей частью Европы.

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