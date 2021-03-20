Полиция искала школьницу - и пришла с обыском к стороннику Навального

Под Краснодаром сотрудники МВД провели обыск у активиста Виталия Молоданова из станицы Новомышастовской. Его также допросили. Формально оперативные мероприятия были связаны с розыском пропавшей два месяца назад в станице школьницы, но больше всего полицейских интересовала протестная активность Молоданова.

Сам активист рассказал Кавказ.Реалии, что полицейские пришли в субботу в семь утра. Они изъяли телефоны и планшет. Поводом для обыска и допроса стал продолжающейся розыск пропавшей 24 января девятиклассницы Виктории Костенко, также проживавшей в станице Новомышастовской. Поиски 14-летней девочки идут до сих пор.

"Полицейские сказали, что у меня могут иметься сведения о её местонахождении или другая информация. Накануне исчезновения школьницы я участвовал в шествии в поддержку Алексея Навального в Краснодаре, поэтому хорошо помню этот и следующий день. Во время беседы участковый расспрашивал, когда у нас намечаются следующие протестные акции, целая дискуссия произошла. Полицейские говорили, чтобы я меньше занимался политикой", – рассказывает активист.

В настоящий момент он проходит по делу об исчезновении девочки в статусе свидетеля. Изъятие гаджетов и допрос собеседник связывает именно со своей протестной активностью. Ему неизвестно, проводились ли обыски и допросы у других жителей станицы.