Полиция искала школьницу - и пришла с обыском к стороннику Навального

Под Краснодаром сотрудники МВД провели обыск у активиста Виталия Молоданова из станицы Новомышастовской. Его также допросили. Формально оперативные мероприятия были связаны с розыском пропавшей два месяца назад в станице школьницы, но больше всего полицейских интересовала протестная активность Молоданова.
Сам активист рассказал Кавказ.Реалии, что полицейские пришли в субботу в семь утра. Они изъяли телефоны и планшет. Поводом для обыска и допроса стал продолжающейся розыск пропавшей 24 января девятиклассницы Виктории Костенко, также проживавшей в станице Новомышастовской. Поиски 14-летней девочки идут до сих пор.
"Полицейские сказали, что у меня могут иметься сведения о её местонахождении или другая информация. Накануне исчезновения школьницы я участвовал в шествии в поддержку Алексея Навального в Краснодаре, поэтому хорошо помню этот и следующий день. Во время беседы участковый расспрашивал, когда у нас намечаются следующие протестные акции, целая дискуссия произошла. Полицейские говорили, чтобы я меньше занимался политикой", – рассказывает активист.
В настоящий момент он проходит по делу об исчезновении девочки в статусе свидетеля. Изъятие гаджетов и допрос собеседник связывает именно со своей протестной активностью. Ему неизвестно, проводились ли обыски и допросы у других жителей станицы.
- В общей сложности в суды Краснодарского края по итогам несогласованных с властями январских протестных шествий за Навального поступили 256 административных протоколов по статье о "нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия". Это примерно в два с половиной раза больше протоколов по этой статье, чем за два предыдущих года вместе взятых.
- Накануне, 19 января, силовики пришли домой к активистке из Краснодара Яне Антоновой, вручив ей официальное предостережение от проведения "незаконного собрания, митинга". Перед этим она подала уведомление о проведении 23 марта массового пикета у администрации Краснодарского края с требованием построить школу в станице Елизаветинской. Согласно уведомлению, участники пикета должны были держать плакаты с надписями "Нехватка школ – позор губернатора".
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