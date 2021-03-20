Володин: за "умным голосованием" стоят западные спецслужбы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает "умное голосование", предложенное оппозиционером Алексеем Навальным, проектом, через которое осуществляется вмешательство во внутренние дела России.

В своём телеграм-канале Володин написал, что инициаторы проекта "находятся за границей", а за ним самим, по мнению главы Госдумы, стоят "западные государства и спецслужбы".

В основе "умного голосования", по мнению Володина, нет реального содержания, а есть лишь "желание попасть во власть".

Говоря о выборах в Госдуму, которые намечены на сентябрь, Володин написал, что важно, чтобы они прошли "конкурентно, открыто и легитимно". "Нам всем важно перейти от политической демагогии к содержательной работе" - также отметил он.

"Умное голосование" - технология, в соответствии с которой штаб Навального призывает граждан голосовать за наиболее сильного оппонента кандидата от "Единой России", к какой бы партии ни относился этот оппонент. На выборах в Мосгордуму в 2019 году в своих округах победу одержали 20 из 45 кандидатов, поддержанных "умным голосованием" - это считается одним из самых больших успехов проекта. В оппозиции ведутся споры относительно предложенного Навальным подхода к выборам, оппоненты "умного голосования", например из партии "Яблоко", указывают на то, что выгоду от него нередко получают коммунисты и прочие представители недемократических сил.

Сторонники Навального, который сейчас находится в колонии, высмеяли в соцсетях высказывание Володина.