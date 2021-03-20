Олимпиада в Токио пройдёт без зарубежных болельщиков

Олимпийские игры в Токио летом нынешнего года пройдут без болельщиков из-за рубежа. Причиной этого решения оргкомитета стала пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой сами Игры, которые должны были пройти в 2020 году, были на год перенесены.

Стоимость билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры зарубежным болельщикам, которые успели их приобрести – их более 900 тысяч, – будет компенсирована. Возможные иные расходы, в том числе на бронь гостиниц, уже нет.

Также может быть принято решение об отказе от услуг иностранных волонтёров и об ограничении численности делегаций стран – участников Игр. Организаторы подчёркивают, что речь идёт о вынужденных мерах, приоритетами является здоровье атлетов, а также жителей Японии. Правительство Японии давало понять, что выступает против присутствия иностранных зрителей. Въезд в страну из-за эпидемии сейчас существенно ужесточён.

В Японии с начала пандемии коронавирус был выявлен у более 450 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. Число инфицированных и умерших в пересчёте на душу населения значительно меньше, чем в большинстве стран Запада. В стране действуют ограничительные меры, однако о жёстком карантине речь не идёт.

Олимпийские игры – официально Игры 2020 года – должны пройти в Токио в конце июля – начале августа. Российские спортсмены выступят на них из-за дисквалификации национального олимпийского комитета из-за допинга под нейтральным флагом.