Эрдоган подписал указ о выходе Турции и Конвенции СЕ о защите женщин от насилия

Совет Европы подверг резкой критике решение Турции выйти из Конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 20 марта назвала решение властей Турции "катастрофической новостью". По её словам, такой шаг угрожает делу защиты женщин в Турции, в других странах Европы и за её пределами.



Публикация указа турецкого президента Реджепа Эрдогана о выходе Турции из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин появилась в субботу в официальном правительственном бюллетене Resmi Gazete.



Президент Реджеп Эрдоган в прошлом году известил другие страны о намерении Анкары выти из конвенции. Тогда оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) заявила, что отказ правительства Турции выполнять обязательство защищать женщин от насилия означает, что они "останутся гражданами второго сорта".



Мэр Стамбула, представитель Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу заявил, что указ Эрдогана вызывает горечь. Правозащитники в Турции призвали к демонстрациям в знак протеста против выхода страны из международного соглашения, сообщила "Немецкая волна".

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была одобрена в Стамбуле всеми 47 государствами – участниками СЕ 11 мая 2011 года. Документ стал первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. В конвенции сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования.