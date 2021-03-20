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Вышка связи стандарта G5 вызвала протесты в Екатеринбурге

Вышка связи 5G в Карлсруэ, Германия

В Екатеринбурге жители микрорайона Уралмаш четвёртые сутки протестуют против установки вышки сотовой связи 5G. Как пишет портал Е1, акция началась на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова еще 16 марта — некоторые горожане верят во вред вышек, обеспечивающих связь стандарта пятого поколения. Издание "Подъем" сообщило, что некоторые горожане разбили палатки на месте строящегося объекта и проводят бессрочную акцию протеста.

Представитель администрации Екатеринбурга в интервью изданию "Знак.ком" рассказал о наличии разрешения на установку вышки. Есть и разрешение Роспотребнадзора о том, что вышка безопасна для окружающих. В администрации города считают, что сотовые операторы недостаточно рекламируют и разъясняют преимущества нового стандарта связи.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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