Евгений Пригожин поддержал Рамзана Кадырова в конфликте с "Новой газетой"

Бизнесмен Евгений Пригожин направил главе Чечни Рамзану Кадырову письмо, выразив поддержку в конфликте с "Новой газетой", опубликовавшей расследование о внесудебных расправах Чечне. В подписанном Пригожиным письме, которое опубликовал Кадыров, говорится, что публикация журналистов "порочит честь и достоинство" полка МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. Более того, пишет автор, публикация "Новой газеты" является "недопустимой и преступной".



Евгений Пригожин, называемый в СМИ "другом Путина" или "поваром Путина", пишет, что, уважая честь офицеров и заслуги полка, предлагает Кадырову безвозмездную помощь и поддержку его, Пригожина, юридической службы в судебном разбирательстве с "Новой газетой".



Кадыров, после прочтения письма, назвал Пригожина "братом" и заявил об "общих врагах". Об этом сообщает сайт "Кавказ.Реалии".



15 марта "Новая газета" опубликовала расследование со свидетельствами казней и пыток в полку Ахмата Кадырова. Подробности о внесудебных расправах впервые рассказал очевидец – бывший сотрудник полка Сулейман Гезмахмаев. Уже 17 марта в Грозном организовали митинг, участники которого требовали закрыть газету. Общественная палата республики обратилась к президенту России с тем же требованием. Присоединились и служащие в кадыровском полку – они записали видеообращение к Путину, в котором жаловались на "Новую газету" и угрожали журналистам.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не является арбитром в подобных ситуациях и направил руководство Чечни в суд. Это вызвало недовольство Кадырова, который вступил с Песковым в спор, напомнив Кремлю о "десятках тысяч погибших" за "возвращение Чечни в состав России".



СМИ неоднократно связывали Евгения Пригожина с президентом Владимиром Путиным, говоря об их близких отношениях, завязавшихся еще в 1990 годах. Путин в интервью в интервью американскому телеканалу NBC News заявлял, что знаком с Пригожиным, но не считает его другом.



При этом поставщики питания, связанные с "поваром Путина", только за 2020-й год получили множество государственных контрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей.



США ввели санкции в отношении Пригожина, считая его причастным к попытке вмешательства в американские выборы. В начале марта Кадыров в ответ на объявление ФБР о награде в 250 тысяч долларов США за информацию, которая приведет к аресту "повара Путина", опубликовал совместное фото с бизнесменом.



Пригожин известен исками к независимым медиа, в том числе к "Новой газете", Фонду борьбы с коррупцией (российские власти внесли ФБК в список иностранных агентов, ФБК с этим не согласился – прим.ред.)., "Фонтанке.ру", журналисту Максиму Шевченко, оппозиционному политику Алексею Навальному.