Второй за сутки корабль ВМС США вошёл в Чёрное море

Эсминец ВМС США "Томас Хаднер" вечером в субботу вошёл в воды Чёрного моря, сообщил Интерфакс-Украина. Корабль способен нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью полёта более полутора тысяч километров. Официально сообщается, что корабль прибыл в Чёрное море "для проведения операций по безопасности на море".

"Украинская правда" обращает внимание на то, что это уже второй корабль ВМС США, вошедший в Чёрное море за последние сутки. В пятницу через Босфор прошёл ракетный крейсер ВМС США "Монтерей", оснащённый по меньшей мере 26 крылатыми ракетами "Томагавк".

Оба корабля входят в состав авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", который в настоящее время находится у берегов Турции в Средиземном море.

В настоящее время в Черном море также находятся корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе двух испанских ракетных фрегатов, а также румынского, болгарского и турецкого кораблей, сообщает Интерфакс-Украина.

Корабли стран НАТО регулярно заходят в Чёрное море, воды которого омывают побережье трёх стран-союзниц по блоку - Турции, Болгарии и Румынии