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ЕС призвал Россию положить конец угрозам из Чечни в адрес "Новой газеты"

Корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина

В Брюсселе продолжают надеятся, что Москва приструнит региональных нарушителей международных обязательств России

Европейский союз призвал Россию прекратить угрозы из Чечни в адрес журналистки Елены Милашиной. В заявлении Европейской внешнеполитической службы (EEAS), опубликованном в субботу, 20 марта, говорится, что в Брюсселе ожидают от властей России прекращения нападок на "Новую газету" и журналистку Милашину. Евросоюз призывает Россию расследовать информацию о внесудебных казнях, которая содержится в статьях Елены Милашиной.

По оценке европейских дипломатов, публикации Милашиной пополняют список "заслуживающих доверия материалов СМИ и правозащитников" о продолжающихся нарушениях прав человека в Чечне. Брюссель призвал расследовать все эпизоды внесудебных казней и пыток в этом российском регионе и привлечь к ответственности всех виновных. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Внешнеполитическая служба Европейского союза (EEAS) ожидает, что Россия будет соблюдать свои внутренние и международные обязательства в сфере прав человека и основных свобод.

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