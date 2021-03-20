ЕС призвал Россию положить конец угрозам из Чечни в адрес "Новой газеты"

Европейский союз призвал Россию прекратить угрозы из Чечни в адрес журналистки Елены Милашиной. В заявлении Европейской внешнеполитической службы (EEAS), опубликованном в субботу, 20 марта, говорится, что в Брюсселе ожидают от властей России прекращения нападок на "Новую газету" и журналистку Милашину. Евросоюз призывает Россию расследовать информацию о внесудебных казнях, которая содержится в статьях Елены Милашиной.



По оценке европейских дипломатов, публикации Милашиной пополняют список "заслуживающих доверия материалов СМИ и правозащитников" о продолжающихся нарушениях прав человека в Чечне. Брюссель призвал расследовать все эпизоды внесудебных казней и пыток в этом российском регионе и привлечь к ответственности всех виновных. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Внешнеполитическая служба Европейского союза (EEAS) ожидает, что Россия будет соблюдать свои внутренние и международные обязательства в сфере прав человека и основных свобод.