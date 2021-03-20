МИД Украины осудил указ Путина о запрете владеть землёй в Крыму

Указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос будет обсуждаться во время заседания Крымской платформы, изданию РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко. Ожидается, что первое заседание Крымской платформы состоится в августе 2021 года.

По словам Николенко, указ Путина показывает, что Россия продолжает политику притеснений, дискриминации и "вытеснения граждан Украины из временно оккупированного полуострова".

В МИД Украины заявляют, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

В субботу российская медийная компания РБК сообщила со ссылкой на Росреестр, что земли иностранных граждан в аннексированом Россией Крыму подлежат принудительной продаже или национализации после вступления в силу новых правил.

Согласно указу, подписанному в марте прошлого года президентом Владимиром Путиным, иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам нельзя владеть земельными участками в большинстве районов Крыма.

По состоянию на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11 тысяч участков, подпадающих под действие запрета. Большинство владельцев — граждане Украины, есть также владельцы участков среди граждан Белоруссии, Германии, Казахстана и других стран.