Любовь Соболь сходила в церковь вопреки домашнему аресту

Оппозиционный политик, соратница Алексея Навального Любовь Соболь в воскресенье посетила службу в одном из московских храмов - несмотря на отказ следователя в ходатайстве об этом. Соболь находится под домашним арестом по так называемому санитарному делу. Правила домашнего ареста, установленные для Соболь, не предполагают возможности прогулок.

Фотографию Соболь на фоне храма опубликовал её адвокат Владимир Воронин. Он сообщил, что следователя просили разрешить посещение церкви, однако тот ответил отказом. Ранее Воронин сообщал, что Соболь считает решение о продлении домашнего ареста до 23 июня незаконным. "Я сомневаюсь, что она будет соблюдать эту бредовую меру пресечения до самого конца", — говорил юрист на пресс-конференции.

По словам адвоката, после церковной службы Соболь вернулась домой. У дома её ждал представитель ФСИН, который взял объяснения.

По словам адвоката, статья, по которой обвиняют Соболь, не предусматривает меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Тем не менее он признал, что "при нарушении запретов, установленных судом, следователь может идти в суд с ходатайством об изменении меры на изолятор" - сообщают "Открытые медиа".