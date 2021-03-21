В Петербурге полиция задержала подростков - поклонников аниме

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали в лофт-проекте "Этажи" около 20 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет, которые фотографировались в костюмах аниме. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщила мама 12-летней задержанной Марина Орищина.

По её словам, задержанным вменяют участие в мероприятии, пропагандирующем ЛГБТ-сообщество.

"Дети на выходных периодически собираются и просто фотографировались. Они просто на террасе фотографировались", - рассказала Орищина.

ОВД-Инфо со ссылкой на одного из родителей пишет, что во время мероприятия к подросткам подошла "некая женщина, которая предложила им сфотографироваться с радужным флагом, после чего появились полицейские". Мать одной из задержанных девочек в разговоре с "Подъемом" добавила, что "администратор лофта отправила видео в полицию, что люди участвуют в мероприятии, пропагандирующем ЛГБТ-сообщества". При этом, по словам родителей, акция никак не связана с ЛГБТ - подростки каждую неделю проводят подобные встречи, посвящённые аниме, и раньше они не привлекали внимание полиции.

В администрации лофт-проекта Север.Реалии сообщили, что они действительно вызвали полицию якобы после обращения посетителей.



"В своём обращении граждане сообщили, что на территории лофт-проекта "Этажи" проводится массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме. Лофт-проект "Этажи" не являлся организатором данного массового мероприятия. Во избежание нарушения общественного порядка, как со стороны организаторов данного мероприятия так и со стороны посетителей Лофт-проекта "Этажи", так как мы не были предупреждены о данном мероприятии и не разделяем убеждения организаторов мероприятия, которые имели при себе малолетних детей, во избежание возможных негативных последствий для репутации заведения, а также во избежание нарушения общественного порядка, были вынуждены вызвать полицию", - прокомментировали в пресс-службе.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка Петербурга Анны Митяниной Север.Реалии сообщили, что будут разбираться в ситуации, если к ним обратятся родители задержанных.

В России введена адмнистративная ответственность за так называемую пропаганду несовершеннолетним "нетрадиционных сексуальных отношений".