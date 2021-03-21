Руководитель кружка "Патриот" арестован по делу о растлении детей 

В Якутске арестован глава школьного военно-патриотического кружка "Патриот", его обвинили в нескольких эпизодах насильственных действий сексуального характера над детьми до 14 лет.

На сайте регионального Следственного комитета не называется имя арестованного, однако местные СМИ пишут, что речь идёт о бывшем депутате государственного собрания Якутии и кандидате в мэры Якутска Максиме Местникове. Сообщается, что кроме того он был членом комитета по делам семьи, детства и молодежи.

Издание Sakhaday отмечает, что в прошлом году Местников был уволен из другой школы после жалоб учениц на "нежелательные прикосновения".