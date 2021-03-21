Саммит ЕС пройдёт 25-26 марта в формате видеоконференции

Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе вынудили лидеров государств ЕС провести запланированный на 25-26 марта саммит в формате видеоконференции. Об этом сообщил в Твиттере официальный представитель Европейского совета Баренд Лейтс.



Как пояснил Баренд Лейтс, решение о переносе саммита в онлайн было принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Евросоюза. Председатель Европейского совета Шарль Мишель продолжит консультации со всеми лидерами.

На прошлой неделе ведущие политики Евросоюза просили председателя Шарля Мишеля провести саммит в формате видеоконференции в связи с эпидемической обстановкой. Однако, отмечает Международное французское радио, в Брюсселе рассчитывали на личное участие политиков. Среди наиболее острых тем саммита - ухудшение отношений с Россией и Турцией.

На минувшей неделе, согласно официальным данным, число заражений COVID-19 в нескольких европейских странах продолжало расти. В воскресенье стало известно, что за продление локдауна в ФРГ выступает канцлер Ангела Меркель.



Во Франции власти объявили о третьем по счету карантине в Париже, столичном регионе и ряде департаментов страны - в связи с увеличеним количества заражений коронавирусом.