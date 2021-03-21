82% россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды, следует из опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.ru. Отмечается, что идея отказа от пластика наиболее популярна у молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

Лишь 4% опрошенных заявили, что однозначно не хотят расставаться с такой посудой - в основном из-за того, что она дешёвая. Ещё 14% склоняются к такой же точке зрения.

Ранее стало известно, что правительство планирует ввести запрет на производство и использование неперерабатываемого пластика, в категорию которого входит и одноразовая посуда.