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В Сирии при обстреле госпиталя погибли 6 и ранены 16 человек

Разрушенный во время войны квартал в Думе, пригороде Дамаска

В воскресенье, 21 марта, на западе сирийской провинции Алеппо в городе Эль-Атариб жертвами артиллерийского обстрела госпиталя стали мирные жители. Среди шестерых погибших был ребёнок. Об этом говорится в заявлении Международного комитета спасения. Ранения получили 16 человек, пятеро из них - медики, получили ранения.

Обстрел вёлся в нарушение условий перемирия, объявленного в марте 2020 года Россией и Турцией. Режим прекращения огня на северо-западе Сирии охватил укреплённые районы, контролируемые противниками режима Башара Асада.

Министерство обороны Турции и военные наблюдатели ранее в воскресенье сообщили, что сирийская правительственная артиллерия нанесла удар по главному входу в госпиталь.

Днём ранее, в субботу 20 марта, впервые за 17 месяцев Турция нанесла удары по позициям "Демократических сил Сирии" (SDF) в курдском регионе на севере Сирии. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центра мониторинга нарушений прав человека (SOHR).

Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию "Источник мира" против Отрядов народной самообороны. Турецкие власти считают эту организацию союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и причисляет бойцов Отрядов народной самообороны к террористам.

По данным SOHR, гражданский конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более чем 388 тысяч человек. Согласно подсчетам ООН, покинули свои дома и бежали из зоны боевых действий 5,6 млн сирийцев.

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