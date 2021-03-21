В Твери в штаб Навального была брошена дымовая шашка

В тверской штаб оппозиционного политика Алексея Навального в воскресенье, во время проведения тренинга по предвыборной агитации, пришла полиция. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на телегграм-канал штаба.

Полицейские предложили всем желающим рассказать о субботнем событии, когда неизвестный человек в черной одежде и медицинской маске бросил дымовую шашку в помещение штаба.

Злоумышленник был заснят на камеру видеонаблюдения, запись опубликована штабом Навального.

Как рассказал "Коммерсанту" Андрей Прокудин, координатор штаба Навального, в момент нападения в офисе никого не было, поэтому никто не пострадал. Активисты намеревались провести тренинг, несмотря на задымление. Но сотрудники МЧС пришли к выводу, что это невозможно.

Полиция не помешала проведению тренинга. Андрей Прокудин в отделе полиции педположил, что дымовая шашка была брошена в субботу, когда штаб не работает. По его мнению, шашка была брошена, чтобы сорвать предвыборный тренинг.

Штаб Алексея Навального в Твери работает с 2017 года, Андрей Прокудин возглавляет его с момента открытия, отмечается в публикации издания "Коммерсантъ".