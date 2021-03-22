Умер польский поэт и диссидент Адам Загаевский

Польский поэт и диссидент Адам Загаевский умер в Кракове на 77 году жизни вечером 21 марта. Он был представителем "новой волны" польской поэзии 70-х, его стихи были переведены на многие языки мира.

Загаевский родился во Львове в 1945 году. После Второй мировой войны поляки были выселены из города, его семья переехала в Гливице. Окончил Ягеллонский университет в Кракове.

В 1967 дебютировал со стихами, публиковался в журналах Życie Literackie ("Литературная жизнь"), "Odra", Twórczość ("Творчество"). После подавления студенческих протестов в Польше в 1968 году был одним из основателей поэтической группы Teraz ("Теперь"), одновременно преподавал марксизм-ленинизм в Горно-металлургической академии в Кракове.

В 1974 году вместе с Юлианом Корнхаузером опубликовал манифест поэтической группы "Новая волна". Послевоенная польская литература обвинялась в эскапизме и нечестном отображении действительности, — рассказывает сайт Сulture.pl, — поэты призывали вернуться к реализму.

В середине 70-х годов Адам Загаевский присоединился к польской оппозиции. В декабре 1975 года он стал одним из 66 представителей польской интеллигенции, которые подписали "Письмо 59-ти" в знак протеста против готовящихся изменений в конституцию страны.

В документе предполагалось зафиксировать "направляющий курс" Польской объединённой рабочей партии и зафиксировать "союз" с СССР, а правительство обязывалось соблюдать права граждан только в случае, если граждане исполняют свои обязанности. После выступления интеллигенции эти поправки были отменены.

После открытого письма поэту запрещено было печататься. Он работал преподавателем, печатался под псевдонимами, выезжал в Западную Германию и США. В 1982 году, после введения военного положения, уехал во Францию. Был одним из основателей и редактором журнала Zeszyty Literackie ("Литературные тетради"), созданного по инициативе Иосифа Бродского, Томаша Венцловы и Чеслава Милоша.

Журнал публиковал ведущих поэтов и интеллектуалов своего времени — в том числе, Наталью Горбаневскую, Вацлава Гавела, Исайю Берлина. Преподавал в Чикагском университете, получил несколько престижных литературных премий. В США стал известен стихотворением о теракте 11 сентября. В Польшу вернулся только в 2002 году. Долгие годы считался основным претендентом от польской литературы на Нобелевскую премию.