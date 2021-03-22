Неизвестные травят бродячих собак в Забайкалье

Жители села Домна в Забайкальском крае ежедневно находят на улицах трупы бездомных собак, которых, предположительно, отравили неизвестные. Об этом изданию "Чита.Ру" сообщила одна из жительниц села.
По словам собеседника издания, трупы начали находить ещё 13 марта, но их пока никто не убирает. Точное количество погибших животных установить невозможно, их тела находят в разных частях села. Местные жители подготовили заявление в полицию.
Заместитель главы села Татьяна Суббота считает, что собак могут травить жители военного гарнизона, расположенного в Домне. Кроме того, не исключает Суббота, животные могли погибнуть, питаясь отходами с местной свалки.
По словам чиновницы, заявка на отлов бродячих животных направлена в администрацию Читинского района, однако ответ пока не пришел.
- В декабре 2020-го губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил "удалить" собак с улиц, чтобы избежать "угрозы здоровью и жизни людей".
- В марте 2020-го бродячие собаки напали на главу одного из городских районов Читы Василия Турсабаева. Нападение произошло возле мусорных баков, чиновнику удалось отбиться.
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