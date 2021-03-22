Неизвестные травят бродячих собак в Забайкалье

Жители села Домна в Забайкальском крае ежедневно находят на улицах трупы бездомных собак, которых, предположительно, отравили неизвестные. Об этом изданию "Чита.Ру" сообщила одна из жительниц села.

По словам собеседника издания, трупы начали находить ещё 13 марта, но их пока никто не убирает. Точное количество погибших животных установить невозможно, их тела находят в разных частях села. Местные жители подготовили заявление в полицию.

Заместитель главы села Татьяна Суббота считает, что собак могут травить жители военного гарнизона, расположенного в Домне. Кроме того, не исключает Суббота, животные могли погибнуть, питаясь отходами с местной свалки.

По словам чиновницы, заявка на отлов бродячих животных направлена в администрацию Читинского района, однако ответ пока не пришел.