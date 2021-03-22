Прокуратура проверит Почта Банк из-за пенсионерки на носилках

Прокуратура Саратовской области проводит проверку ситуации с пенсионеркой, которую принесли в отделение Почта Банка в Энгельсе на носилках. Об этом говорится на сайте прокуратуры.



В ходе проверки ведомство оценит отказ банка в дистанционном обслуживании 74-летней жительницы Энгельса Валентины Есиповой, несмотря на перелом шейки бедра.

Ранее зять пенсионерки Игорь Мешков рассказал "Вольск.ру", что судебные приставы заблокировали карту, на которую приходит пенсия его 74-летней тёщи из-за долгов её сына, погибшего пять лет назад. Пенсионерка осталась без средств к существованию, нужно было взять справку, что именно на эту карту поступает пенсия, пояснил он. На сайте банка говорилось, что специалист может выехать на дом, однако им отказали в этой услуге и пенсионерку спускали на носилках с пятого этажа и затем доставили в отделение банка для подтверждения личности. Там Есипову быстро сфотографировали и дали распечатку операций по карте. Родственники пенсионерки были возмущены таким негуманным отношением.



В Почта Банке заявили, что не требовали личного присутствия Валентины Есиповой в банке и предложили родственникам либо предоставить нотариально заверенную доверенность, либо установить пенсионерке мобильное приложение, чтобы получить информацию по счету самостоятельно. Однако родственники сами выбрали такой "негуманный" способ, говорится в сообщении пресс-службы банка.