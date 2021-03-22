Руководство ежегодной книжной выставки-ярмарки Non/fiction отменило запланированную презентацию дебютного романа пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Выставка должна состояться в Гостином дворе рядом с Красной площадью. Официальные причины отмены презентации не называются.

Об отмене сообщила главный редактор опубликовавшего книгу издательства Corpus Варвара Горностаева. По её словам сначала презентация должна была пройти на самой большой площадке Гостиного двора — Амфитеатре. Позже её перенесли в маленький зал. Затем ей стало известно, что презентация отменена полностью. Факт отмены подтвердил "Открытым медиа" представитель ярмарки, он не назвал причины случившегося.

Ярмыш с конца января находится под домашним арестом по так называемому "санитарному делу" — следствие утверждает, что сторонники Навального создали условия для распространения ковида, призывая выйти на акции в его поддержку.

В её фейсбуке появилась запись от её имени с комментарием относительно отмены выставки. "Цензура и самоцензура — одно из худших проявления авторитаризма, — написано в нём. — Решение снять мою презентацию я считаю подлым и трусливым, и мне очень жаль, что руководство non/fiction выбрали для себя такой путь".