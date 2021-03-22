Надежды на удешевление отдыха в Турции могут оказаться напрасными

В воскресенье Союз туроператоров Турции заявил, что туристическая индустрия страны к началу сезона будет полностью готова к приему гостей из-за рубежа. Во время пандемии курорты Турции остаются одним из доступных направлений для туристов из России, благодаря относительно мягким ограничениям на въезд. Турецкие туроператоры рассчитывают, что первые группы отдыхающих из России начнут прибывать с середины апреля. Об этом пишет Би-би-си, обращая внимание на сегодняшнюю новость о падении на 14 процентов турецкой лиры - после того, как президент Реджеп Эрдоган уволил главу центрального банка Турции.



Падение курса турецкой валюты вызвало слухи о возможном удешевлении турпакетов. Однако, в публикации Би-би-си приводится оценка исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, которую она высказала агентству РИА Новости. По её словам, большинтство туроператоров заблаговременно заключают контракты, в основном, в долларах, поэтому удешевление турпакетов маловероятно.

Финансисты считали уволенного Наджи Абгала ключевым специалистом, который помог поднять курс национальной турецкой лиры с исторических минимумов. Его вызвало обеспокоенность местных и иностранных инвесторов, высоко оценивавших денежно-кредитную политику центрального банка Турции.

Мировые СМИ обратили внимание на то, что отставка ударила по котировкам Стамбульской фондовой биржи. На прошлой неделе лира значительно укрепилась в результате решения уволенного главы центробанка повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 19%. Президент Турции Реджеп Эрдоган счёл, что такое повышение ставки открыло путь к росту инфляции, уровень которой в настоящее время составляет 15%.