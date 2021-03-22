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Основатель твиттера продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

Глава корпорации Twitter, создатель одноименной социальной сети, Джек Дорси в понедельник сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Первый твит был написал Дорси ровно 15 лет назад - 21 марта 2006 года. Сообщается, что NFT первого твита Дорси купил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он заплатил чуть более 2,9 млн долларов.

Дорси перевёл деньги в биткоины (по нынешнему курсу этой криптовалюты - чуть более 50 биткоинов) и перечислил благотворительной организации Give Directly на помощь Африке. Сам твит остался на своём месте в твиттере в свободном публичном доступе.

Невзаимозаменяемые токены используются для создания проверяемого цифрового дефицита, а также подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT используются в нескольких конкретных применениях, которые требуют уникальности цифровых предметов, таких как криптоискусство, коллекционные цифровые предметы и онлайн-игры. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, так как невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство подлинности и факта владения цифровым искусством.

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