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Лавина накрыла тургруппу в Мурманской области, погибла девочка

В Мурманской области Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели девочки-подростка после схода лавины в районе Оленегорска, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Девочка 2008 года рождения погибла вечером 22 марта. Уголовное дело возбуждено из-за оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает Север.Реалии.

Группа из 16 человек из Петербурга, в том числе 14 несовершеннолетних, участвовала в туристическом походе. Как утверждает Следственный комитет, маршрут не был оборудованным. В районе станции Имандра группа попала под обрушение снежного карниза. Все, кроме погибшей девочки, остались невредимыми.

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