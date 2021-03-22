Великобритания меняет стратегию развития вооружённых сил

Великобритания уменьшит численность своих вооружённых сил, увеличит расходы на производство дронов, роботов и создание "кибервойск" - таковы предстоящие изменения в сфере обороны, о которых британское правительство объявило в понедельник, 22 марта.



Министр обороны Бен Уоллес заявил, что к 2025 году численность Сухопутных войск Великобритании уменьшится на 4 тысячи солдат - с 76 500 до 72 500. По его словам, за последние годы численность воружённых сил так и не достигла предусмотренных по штату 82 500 человек, сообщило агентство AP.



Отныне, по словам министра, войска [в мирное время] не будут "перегружены и недоукомплектованы". Новые инвестиции в оснащение, инфраструктуру и технологии означают переход от массовой мобилизации к скоростям века информации и боевой готовности к противодействию будущим угрозам. Уоллес заявил, что британские вооружённые силы станут более активными, а их присутствие в мире - более заметным.



Военный бюджет Британии - второй по величине в НАТО, после США. В ноябре правительство объявило о росте расходов на нужды обороны в объёме 16,5 миллиардов фунтов (23 млрд долларов) в течение ближайших четырёх лет. Космосу и киберпространству будет уделяться заметно больше внимания, чем традиционным ресурсам как, например, сухопутным войскам.



Премьер-министр Борис Джонсон заявил в понедельник, что реформы должны предоставить военным тот набор инструментов, который им потребуется для эффективных действий в любой точке земного шара. Таким образом, сказал Джонсон, повысится их ценность в глазах наших союзников, и увеличатся их возможности для сдерживания сил противника.