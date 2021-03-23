В Петербурге в полиции повесили плакат с нацистским рисунком

В Санкт-Петербурге в отделе полиции № 70 повесили информационный плакат об "антироссийских исследовательских структурах", в котором используется версия нацистского пропагандистского рисунка. Фото документа опубликовала "Фонтанка" , сообщает "Медиазона".

Плакат подготовлен управлением по работе с личным составом главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Он посвящен зарубежным исследовательским организациям. В нем сказано, что иностранные аналитические центры готовят людей, которые "в нужное время смогут стать зачинщиками массовых антиправительственных выступлений", ведут антироссийскую деятельность и "фактически являются аналогом" спецслужб. Среди организаций, упомянутых на плакате Институт Кеннана, Фонд Сороса и Фонд Егора Гайдара, Human Rights Watch, Amnesty International и "Мемориал" (внесён российскими властями в список "иностранных агентов", организация оспаривает этот статус).

На плакате в правом нижнем углу размещен рисунок мужской руки, которая давит змею, с подписью "Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя". Это отзеркаленная версия нацистского рисунка 1931 года "Смерть лжи", который, согласно сайту архива земли Баден-Вюртемберг, использовался на афише мероприятия Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

В оригинале на рукаве рубашки мужчины была красная повязка со свастикой, а на змее — надписи "Марксизм" и "Крупный капитал". Как и выдержки из статьи о зарубежных исследовательских организациях, картинку ранее уже выкладывали в интернете.