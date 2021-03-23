Избитые из-за футбола заключенные пожаловались в ЕСПЧ

Осужденные Александр Нохрин и Евгений Кригер пожаловались в Европейский суд по правам человека на пытки в забайкальской исправительной колонии №5. Сотрудники учреждения избили заключенных, применив газ и электрошокеры, после поражения сборной России от команды Хорватии на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказывали заключенные, 7 июля после поражения сборной России в четвертьфинале турнира сотрудники ИК-5 избили их, применяя спецсредства, в том числе газ "Зверобой". Нохрин и Кригер утверждали, что расстроенные проигрышем работники ФСИН находились в нетрезвом состоянии, перед пытками они надели шлемы и бронежилеты. Как говорится в жалобе адвоката "Зоны права" Анастасии Коптеевой, заключенных "били по ногам, рукам, в живот, печень, селезенку, почки, применяли электрошокер, от которого скрючивало тело", а также "через щели дверного проема сотрудники пустили в камеру газ". В ней заключённых продержали 15 минут. Их также "раздели догола и угрожали сгноить в изоляторе". Как полагают правозащитники, одной из причин избиения стали жалобы заключенных на условия содержания.

Травмы, полученные заключенными, зафиксировали медики, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Сотрудники колонии заявили, что применяли силу, но лишь для "заламывания рук за спину". Суд трех инстанций признали действия сотрудников ФСИН законными, а дело о превышении полномочий прекратили.

Через месяц после происшествия в камере ИК-5 в Чите нашли двоих заключенных, которые, вероятно, покончили с собой, сообщала "Медуза".