Суд в Москве приговорил к 8 годам колонии строгого режима мирового судью из подмосковного Жуковского Станислава Крупина. Он признан виновным в ограблении дома следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Владимира Лысейко. Тот вёл уголовные дела по делу нефтяной компании ЮКОС, и назывался одним из самых влиятельных сотрудников ведомства.

Внимание на приговор обратила газета "Коммерсантъ". По версии следствия, группировка из десяти человек, в состав которой входил на тот момент действующий судья, в 2018 году ворвалась в дом Лысейко в отдалённом районе Москвы. Ему и жене угрожали ножами, 69-летний следователь был избит, преступники похитили деньги и драгоценности на сумму пять миллионов рублей.

Генерал-майор юстиции Лысейко стал известен после того как вёл дело против бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, тот обвинялся в коррупции. Политика вывез на медицинском самолёте в Париж его бывший заместитель, на тот момент начальник главного контрольного управления Администрации президента Владимир Путин.

После этого Лысейко участвовал в расследовании дела владельца "Медиа-Моста" Владимира Гусинского. Тот после трёх дней заключения в тюрьме пообещал отдать государству свой медийный бизнес — в частности, НТВ и радиостанцию "Эхо Москвы". В качестве начальника управления по расследованию особо важных дел Лысейко курировал дело об убийстве генерального директора ОРТ Владислава Листьева, депутата Галины Старовойтовой, дело "Трёх китов" о коррупции в МВД, Таможенной службы и ФСБ.

Особую известность Лысейко получил после того как возглавил следствие по делу нефтяной компании ЮКОС, в результате которого компания была уничтожена, в её основатель Михаил Ходорковский был отправлен в колонию.

"Владимир Лысейко для следователей — царь и бог, — писал о нём 2006 году “Коммерсантъ", — его слово решающее в распределении премий и званий, вплоть до генеральского, квартир и земельных участков. Впасть к нему в немилость — это значит остаться без работы". В 2006 году он был уволен на пенсию новым генпрокурором Юрием Чайкой.