Под Калугой в результате ЧП погиб экипаж бомбардировщика

На аэродроме под Калугой в результате аварийной ситуации с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 погибли три члена экипажа.

По информации Минбороны России, к гибели лётчиков привело нештатное срабатывание системы катапультирования в ходе плановой подготовки на земле к полёту. "Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что сам самолёт цел. В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования бомбардировщика на аэродром направлена комиссия Воздушно-космических сил России.