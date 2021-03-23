В Петербурге участника акции протеста приговорили к 2 годам условно

В Санкт-Петербурге суд приговорил к двум годам лишения свободы условно многодетного отца Андрея Ломова, обвиняемого в насилии в отношении полицейских на акции протеста 23 января. Об этом сообщает Север.Реалии.



Ломову также назначили два года испытательного срока. Потерпевшими по делу стали два росгвардейца. По версии следствия, житель Петербурга умышленно не менее двух раз толкнул их. В обвинении говорится, что Ломов применил насилие, подорвал авторитет росгвардейцев перед обществом и помешал их нормальной работе. Обвиняемый признал вину и заявил, что раскаивается.



Прокурор требовал для Ломова три года колонии-поселения из-за того, что у обвиняемого ранее были административные наказания.

Протестные акции против власти и в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в российских городах прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Полицейские задержали свыше 10 тысяч человек по всей России, более двух тысяч человек были задержаны на акциях в Санкт-Петербурге.

После протестных акций в Петербурге возбудили как минимум семь уголовных дел.

Одним из подозреваемых по делу об ударе сотрудника полиции стал 39-летний петербуржец, отец семи детей Андрей Ломов, которого арестовали, несмотря малолетних детей в семье. Супруга Ломова рассказывала корреспонденту сайта Север.Реалии, что на митинге его толкнул сотрудник ОМОН с такой силы, что пришлось снимать побои в больнице.