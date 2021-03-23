Венецианская комиссия опубликовала выводы о поправках к Конституции РФ

Венецианская комиссия Совета Европы, проанализировав принятые в России в 2020 году конституционные поправки, опубликовала своё официальное мнение и выводы специалистов. Комиссия, одним из 47 участников которой которой является Россиия — консультационный орган Совета Европы.



Авторы документа, размещённого на сайте Венецианской комиссии, считают, что процесс принятия поправок к Конституции России проходил без необходимых гарантий честного учёта воли россиян.

Скорость, с которой были подготовлены далеко идущие поправки, явно не соответствовала глубине поправок, считают эксперты. Не хватило времени для установления адекватных сроков консультаций с организациями гражданского общества перед принятием поправок российским парламентом.

Авторы экспертного заключения отмечают, что принятые изменения непропорционально усилили позиции президента и устранили часть предусмотренных Конституцией сдержек и противовесов.



В тексте опубликованных выводов отмечается, что внесённые изменения в совокупности выходят далеко за рамки того, что соответствует принципу разделения властей даже при президентских режимах.

Указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день поправки вступили в силу.