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Автора самого известного фото с акций за Навального оштрафовали на 20 тыс.

Фотограф Дмитрий Марков в автозаке, 2 февраля 2021 года 

Перовский районный суд Москвы оштрафовал фотографа Дмитрия Маркова на 20 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении правил проведения митинга. Подсудимый вину не признал и собирается обжаловать приговор.

Маркова задержали 2 февраля на акции в поддержку Алексея Навального, которая проходила у здания Мосгорсуда. После задержания его доставили в отдел полиции по району Косино-Ухтомский, где он сделал фотографию, на которой сотрудник ОМОНа в камуфляже и маске сидит под портретом президента России Владимира Путина. Марков выложил фото на своей странице в интернете, оно тут же стало одним из самых обсуждаемых в сети.

Позже Марков выставил снимок на благотворительный аукцион и его купили за два миллиона рублей. Вырученные деньги фотограф обещал пожертвовать правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста", которые помогают задержанным на оппозиционных митингах.

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