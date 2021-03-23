Автора самого известного фото с акций за Навального оштрафовали на 20 тыс.

Перовский районный суд Москвы оштрафовал фотографа Дмитрия Маркова на 20 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении правил проведения митинга. Подсудимый вину не признал и собирается обжаловать приговор.

Маркова задержали 2 февраля на акции в поддержку Алексея Навального, которая проходила у здания Мосгорсуда. После задержания его доставили в отдел полиции по району Косино-Ухтомский, где он сделал фотографию, на которой сотрудник ОМОНа в камуфляже и маске сидит под портретом президента России Владимира Путина. Марков выложил фото на своей странице в интернете, оно тут же стало одним из самых обсуждаемых в сети.

Позже Марков выставил снимок на благотворительный аукцион и его купили за два миллиона рублей. Вырученные деньги фотограф обещал пожертвовать правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста", которые помогают задержанным на оппозиционных митингах.