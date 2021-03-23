67‑летнего жителя Пскова признали виновным в экстремизме 

Суд в Пскове приговорил к шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в один год 67-летнего пенсионера Александра Филатова. Его признали виновным в призывах к экстремизму из-за поста в социальной сети "ВКонтакте".

В тексте, который Филатов опубликовал в феврале 2019-го года, он, используя нецензурные слова, призвал военных выходить на протестные акции вместе с гражданскими людьми, "восстанавливать Конституцию и законы", а также "помогать отлавливать воров, предателей и вредителей".

Уголовное дело против жителя Пскова было возбуждено спустя год. За это время его публикация набрала всего семь просмотров.

Отмечается, что лингвистическую экспертизу, обнаружившую в посте Филатова признаки преступления, проводили те же самые эксперты, на основании выводов которых осудили псковскую журналистку Светлану Прокопьеву по обвинению в оправдании терроризма.

Сам Александр Филатов вину категорически не признал, назвав уголовное дело против него "полным бредом".