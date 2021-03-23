Прокуратура запросила до 9 лет колонии для Свидетелей Иеговы из Смоленска 

В смоленском суде прокуратура запросила от восьми до девяти лет колонии троим Свидетелям Иеговы. 31-летний Евгений Дешко, 38-летний Руслан Королёв и 43-летней Валерий Шалев обвиняются в организации деятельности запрещённой организации.

Сообщается, что в уголовном деле был ещё один обвиняемый, Виктор Малков, но он умер до начала судебных заседаний, находясь под арестом. Свидетели Иеговы утверждают, что смерть Маркова наступила из-за того, что он не смог получить должного лечения.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитники отмечали, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. Несмотря на это, решение Верховного суда не пересмотрено, более четырёхсот Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.