СК проверит выставку человеческих тел в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание провести проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов "Мир тела" в Москве.

Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие её российскому законодательству, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. Она состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации доктора Гюнтера фон Хагенса, при котором все жидкости организма заменяют на твердеющий пластик. Это позволяет телу застывать в любой позе. Для экспозиции, которая позиционируется как образовательный проект, используются только тела доноров.

Как заявили в Следственном комитете, поводом для проверки послужили негативные комментарии в СМИ о выставке, а в интернете распространяется петиция с требованием закрыть экспозицию. Общественники полагают, что она нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление чувств верующих, добавили в ведомстве.

На выставку, в частности, жаловались представители движения "Сорок сороков" и глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Партия "Коммунисты России" обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу выставки "Мир тела". В партии считают, что демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть психику человека.

Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Земцов обратился в Генпрокуратуру. Он считает, что организаторов выставки надо привлекать к ответственности по статье за надругательство над телами умерших.

Впервые выставка "Мир тела" была представлена в Токио в 1995 году. С тех пор она демонстрировалась в 35 странах, её посетили более 50 миллионов человек .