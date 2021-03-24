Следственный комитет проведёт проверку интервью освободившегося после 17-летнего срока Виктора Мохова, которого называют скопинским маньяком, журналистке Ксении Собчак. В сообщении ведомства указывается, что освобождённый мог намекнуть в разговоре на подготовку нового преступления.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и больше трёх лет держал их в подвале, издевался над ними и насиловал их. В 2005 году он был приговорён за это к 17 годам лишения свободы, а в марте 2021 вышел на свободу.

Одна из похищенных им девушек трижды родила от него в подвале. После этого детей у неё не было. "Надо опять мне заняться ею", — заявил Мохов в интервью Собчак.

Фильм Собчак Скопинский маньяк: Разговор на свободе вышел 22 марта. С момента публикации его посмотрели больше трёх миллионов человек. После выхода интервью глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложили законодательно запретить давать интервью в СМИ людям, осуждённым по тяжким статьям.