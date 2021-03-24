Попавшего под санкции вице-премьера Чечни наградили орденом

Вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов, попавший на днях под европейские санкции, получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом сообщил в своём инстаграме министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.
Помимо него, были награждены и другие должностные лица республики. Так, заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а командир спецроты ГИБДД Ислам Магамадов и начальник отдела ГИБДД по Наурскому району Рустам Уматгериев были удостоены орденов Мужества.
Награды вручил лично глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Вице-премьеру Чечни, командиру СОБРа "Терек" Абузайду Висмурадову, более известному в республике как "Патриот", на этой неделе запретили въезд в Евросоюз. По мнению Европейского совета, Висмурадов лично курирует "широкомасштабные и систематические преследования" представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.
- Вахит Усмаев попал в санкционные списки Минфина США в декабре. Тогда эксперты назвали новые ограничения "ударом по кадыровским посредникам" – пресечением финансовой деятельности, которую глава Чечни ведет за рубежом через третьих лиц.
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