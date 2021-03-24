Попавшего под санкции вице-премьера Чечни наградили орденом

Вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов, попавший на днях под европейские санкции, получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом сообщил в своём инстаграме министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

Помимо него, были награждены и другие должностные лица республики. Так, заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а командир спецроты ГИБДД Ислам Магамадов и начальник отдела ГИБДД по Наурскому району Рустам Уматгериев были удостоены орденов Мужества.

Награды вручил лично глава Чечни Рамзан Кадыров.