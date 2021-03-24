Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Участницу митинга оштрафовали на 200 тысяч во Владивостоке

Полиция на митинге во Владивостоке 31 января, архивное фото

Ленинский районный суд Владивостока оштрафовал на 200 тысяч рублей участницу протестных акций Анастасию Капитонову. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Дмитрия Зубарева.

По словам адвоката, суд признал Капитонову виновной в повторном нарушении закона о митингах из-за ее участия в несогласованной акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального и политзаключенных. Летом 2020 года активистку неоднократно задерживали за участие в протестных митингах в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Также Приморский краевой суд признал законными февральские обыски у шести гражданских активистов по уголовному делу о перекрытии дорог на акции 23 января в поддержку Навального. У Антона Расина, Марины Железняковой, Максима Хозяйкина, Гии Какабадзе, Романа Беломестнова и Геннадия Шульги, которые являются свидетелями по делу, полиция изъяла ноутбуки и телефоны в ходе обыска 6 февраля.

После акции протеста 23 января во Владивостоке возбудили два уголовных дела о нападении на сотрудников полиции и одно - о блокировке транспортных путей.

  • В 2020 в Хабаровске в течение семи месяцев продолжались акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах. Участники митингов требовали, чтобы суд на Фургалом проходил в Хабаровском крае. Бывший глава региона, находящийся под арестом в Москве, вину не признает.
  • Акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. Полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел. Навальный находится в колонии после того, как 2 февраля суд по ходатайству УФСИН изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG