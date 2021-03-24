Участницу митинга оштрафовали на 200 тысяч во Владивостоке

Ленинский районный суд Владивостока оштрафовал на 200 тысяч рублей участницу протестных акций Анастасию Капитонову. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Дмитрия Зубарева.
По словам адвоката, суд признал Капитонову виновной в повторном нарушении закона о митингах из-за ее участия в несогласованной акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального и политзаключенных. Летом 2020 года активистку неоднократно задерживали за участие в протестных митингах в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Также Приморский краевой суд признал законными февральские обыски у шести гражданских активистов по уголовному делу о перекрытии дорог на акции 23 января в поддержку Навального. У Антона Расина, Марины Железняковой, Максима Хозяйкина, Гии Какабадзе, Романа Беломестнова и Геннадия Шульги, которые являются свидетелями по делу, полиция изъяла ноутбуки и телефоны в ходе обыска 6 февраля.
После акции протеста 23 января во Владивостоке возбудили два уголовных дела о нападении на сотрудников полиции и одно - о блокировке транспортных путей.
- В 2020 в Хабаровске в течение семи месяцев продолжались акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах. Участники митингов требовали, чтобы суд на Фургалом проходил в Хабаровском крае. Бывший глава региона, находящийся под арестом в Москве, вину не признает.
- Акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. Полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел. Навальный находится в колонии после того, как 2 февраля суд по ходатайству УФСИН изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
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