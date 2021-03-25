Прокуратура Татарстана начала проверку по факту акции жителей входящих в состав Казани посёлков, в ходе которой дети выстроились на коленях в надпись "Школа" в снегу. На это обратила внимание редакция Idel.Реалии.
Из-за плохой транспортной доступности районов родители годами вынуждены возить детей группами на уроки, жители обратились с просьбой к президенту республики Рустаму Минниханову решить эту проблему.
"Жители двух посёлков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации", — говорится в описании видео.
Представитель прокуратуры заявил, что считает неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Проверка пройдет для оценки, нарушили ли родители какие-либо законы, когда снимали ролик.
- Посёлки под Казанью уже несколько лет пытаются добиться строительства школ, детсадов и больниц, отмечает издание Inkazan. В начале марта жители другого пригорода Казани сумели добиться внимания Минниханова. В результате им пообещали построить школу к сентябрю.
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