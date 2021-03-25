Прокуратура Татарстана начала проверку по факту акции жителей входящих в состав Казани посёлков, в ходе которой дети выстроились на коленях в надпись "Школа" в снегу. На это обратила внимание редакция Idel.Реалии.

Из-за плохой транспортной доступности районов родители годами вынуждены возить детей группами на уроки, жители обратились с просьбой к президенту республики Рустаму Минниханову решить эту проблему.

"Жители двух посёлков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации", — говорится в описании видео.

Представитель прокуратуры заявил, что считает неприемлемым вовлекать детей в подобные акции. Проверка пройдет для оценки, нарушили ли родители какие-либо законы, когда снимали ролик.