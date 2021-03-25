Банк России попробует собрать монеты у населения

Банк России планирует запустить пилотный проект по сбору монет у населения, чтобы вернуть их в оборот. Об этом говорится в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы", опубликованных на сайте Центробанка.

В рамках проекта в регионе с низким возвратом монет из обращения будут установлены специальные устройства для сбора металлических денег.

В 2020 году на фоне пандемии возврат монет в оборот значительно снизился. Если в 2019 году в кассы Банка России вернулось 63 процента от общего количества выданных монет, то в 2020 году — лишь 46 процентов.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян полагает, что инициатива Центробанка связана не снизкой долей возврата, а с высокой себестоимостью монет. Для их производства используются цветные металлы, дорого стоит и сама чеканка. Именно по этой причине в 2018 году Центробанк перестал выпускать монеты номиналом менее 1 рубля. Однако полный отказ от металлических денег на данном этапе невозможен, поскольку цены на товары и услуги устанавливаются с точностью до копейки, отмечают эксперты.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на инициативу Банка России. "Копилки уже потрошить начали", - написал один из пользователей в твиттере. "С цен нолик бы убрали, и монеты бы вернулись в оборот сами", считает другой пользователь.

По данным ЦБ, на начало этого года в обращении находилось 69 миллиардов монет на общую сумму более 113 миллиардов рублей.