К столетию академика Сахарова в Иркутске открылась фотовыставка

В библиотеке Иркутска открылась передвижная фотовыставка "Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи". Экспозицию подготовил Архив Сахарова к столетию лет со дня рождения академика.

На выставке в библиотеке имени Молчанова-Сибирского представлены фотографии и документы из фондов Архива Сахарова и коллекций нескольких российских и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, СМИ и частных собраний. Экспозиция построена по хронологическому принципу и охватывает всю жизнь

Сахарова.

"Его жизнь и деятельность были неразделимо связаны с величайшими историческими процессами второй половины ХХ века, определившими будущее не только нашей страны, но и всего человечества. Человек, которого называли отцом советской водородной бомбы, получил Нобелевскую премию мира "за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между народами и за мужественную борьбу со злоупотреблениями властью и любыми формами подавления человеческого достоинства". В своей стране он был противником политического режима, гонимым за отстаивание принципов демократии", - отмечали на открытии выставки её авторы.