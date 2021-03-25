СБУ проводит обыски в офисах движения Виктора Медведчука 

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах общественного движения "Украинский выбор – право народа", лидером которого является депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук.

Как сообщают украинские СМИ, обыски проходят в рамках уголовных дел по статьям о государственной измене, посягательстве на территориальную целостность страны и служебном подлоге.

По версии СБУ, весной 2014 года, во время аннексии Крыма Россией, киевский офис движения Медведчука координировал действия крымских ячеек, представители которых активно пропагандировали вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Также, согласно материалам дела, руководство движения участвовало в организации и проведении незаконного референдума о присоединении к России, выборов в законодательные органы Республики Крым, Госдуму, а также в кампании по выборам президента Российской Федерации.

Кроме того, как заявили в генпрокуратуре Украины, члены организации Медведчука участвовали в деятельности незаконного вооружённого формирования "Самооборона Крыма", в захватах административных зданий органов власти Украины и в преследовании украинских активистов на территории аннексированного полуострова.

Виктор Медведчук все эти обвинения отрицает.