В Петербурге арестовали белорусов, спевших песню на набережной

В Санкт-Петербурге суд арестовал троих граждан Беларуси, признав их виновными в организации и проведении несанкционированного митинга.

24 января на Морской набережной Петербурга несколько граждан Беларуси спели песню минской рок-группы N.R.M., музыканты которой поддерживают протесты против режима Александра Лукашенко. Между куплетами одна из поющих, Юлия Штанько, произнесла фразу "свободу Навальному". Задержали белорусов только спустя два месяца.

Сообщается, что Юлия Штанько получила семь суток ареста, её муж Павел – пять суток, и ещё один обвиняемый, Егор Мякинников – двое суток. Кроме того, двоим их знакомым предстоит судебное разбирательство по тому же обвинению.