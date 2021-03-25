В Новгороде отказались от установки памятника жертвам репрессий

В Новгороде депутаты городской думы отменили решение об установке памятника жертвам политических репрессий. Об этом в телеграм-канале сообщила депутат Анна Черепанова.

За отмену установки монумента высказались 18 депутатов, против - 11. Черепанова назвала это решение "законом подлецов" и отметила, что против установки памятника совместно выступили представители партии "Единая Россия" и коммунисты.

По данным сетевого издания "ВНовгороде.ру", основной причиной отказа назвали отсутствие финансирования. В мэрии предложили вернуться "к поиску источников финансов" после благоустройства сквера, где планировалось установить памятник. Сейчас там находится памятный знак жертвам репрессий.

Издание уточняет, что памятный знак появился в Сквере памяти в 2009 году. Позже Общество реабилитированных обратилось с просьбой об установке памятника, в мэрии согласились. Проект памятника по заказу чиновников создал скульптор Вадим Боровых.

В конце 2020 года в городской администрации сообщили, что установить за счёт средств федеральной программы новый памятник не получится. По словам председателя комитета городского хозяйства Алексея Тейдера, в правительстве региона изучили положения программы и сделали вывод о том, что обустройство мемориала с "политическим смыслом" невозможно.